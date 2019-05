효성티앤씨, 계열사에 233억원 규모 채무보증 결정

[아시아경제 송승윤 기자] 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 현재가 166,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 12,870 전일가 166,500 2019.05.03 15:30장마감 close 는 계열사인 Hyosung Spandex Co., Ltd.가 Standard Chartered Bank Limited.에 빌린 233억원에 대해 채무보증을 결정했다고 3일 공시했다.

