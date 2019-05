BMW·폭스바겐·혼다·볼보트럭 등 수입차 1만1513대 리콜

또한 BMW 128i 등 21개 차종 2만5732대도 지난해 3월부터 PTC 히터와 구리관의 접합부에 수분으로 인해 저항이 증가 됨에 따라 블로우 바이 히터(blow by heater)의 과열 가능성이 확인돼 리콜을 진행중에 있으나 이번에 같은 히터가 장착된 차량이 추가 확인돼 523i 등 22개 차종 2045대도 추가 리콜을 실시한다. 118d 등 934대 역시 지난 해 7월부터 크랭크 샤프트 포지션 센서 제조불량으로 엔진 출력의 제한 가능성이 확인돼 리콜 중이나 이번에 같은 결함이 확인된 520i 등 2개 차종 18대를 추가 리콜한다.

