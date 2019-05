F-35A 이라크에서 첫 실전투입...日 추락 불명예 씻을까

미 공군 중부사령부(the CENTCOM AOR)에 따르면 실전 투입된 2대의 F-35A 전투기를 포함해 일부 F-35A 전투기들이 지난달 15일 미국 유타주 힐(Hill) 공군기지에서 아랍에미리트(UAE)의 알다프라(Al Dhafra) 공군기지로 이동 배치됐다. 앞으로 IS 소탕전 등 다양한 작전에 실전배치될 전망이다.

IS 지하무기고 및 터널 타격 작전에 투입...전투 성과에 관심집중 日 추락사고 이후 실추된 이미지 회복 노력...향후 3000대 이상 판매 계획