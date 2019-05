"WHO 사무총장님, 게임장애 질병 등재 철회를…"

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장 앞으로 발송된 서한에는 "WHO가 게임장애를 질병으로 등재한다면 더욱 강력한 규제의 근거가 될 수 있다"며 "게임이 갖는 창의적이고 문화적인 가치뿐 아니라 이용자의 자기결정권이 훼손될 수 있다"는 내용이 담겼다. 그러면서 심야시간 청소년의 게임접속을 강제로 막은 '셧다운제'를 언급하며 우리나라 게임이용자의 권리를 침해한 대표적인 규제 정책의 사례라고 덧붙였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.