판소리 명창 김소라, 美카네기홀 감동 인천서 재현한다

김소라는 판소리의 한류화를 위해 K-PAN 브랜드를 세계에 알리고 있다. 2015년 미국 뉴욕으로 건너가 영어 언어연수 과정을 마쳤고 지난해 10월 '판소리로 들어보는 어머니의 마음(Mother of Love)'을 주제로 '제48회 판소리 유파 대제전'을 기획해 미국 카네기 잰켈홀에서 영어 판소리 공연을 했다. 당시 공연은 전좌석 매진을 기록하며 현지의 큰 관심을 끌었다.

