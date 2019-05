[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주 서구 화정1동 보장협의체(위원장 정훈조)는 5월 가정의 달을 맞아 지난달 27일 ‘행복 PLUS! 가족나들이’를 추진했다고 2일 밝혔다.

