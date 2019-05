어린이날 최고의 선물 '완구'…싸거나, 한정품이거나(종합)

롯데백화점은 7일까지 롯데 에비뉴엘 잠실 월드타워점 지하1층에서 피규어, 프라모델 브랜드 ‘하비 플레이스 토비즈’와 함께 대한민국 대표 로봇 ‘태권브이’와 일본 애니메이션 ‘건담’의 프라모델과 피규어를 판매하는 ‘태권브이 vs 건담’ 팝업스토어를 진행한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.