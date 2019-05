람사르협약 사무총장, 8일 습지도시 인증 순천 방문

[아시아경제 호남취재본부 장봉현 기자] 전남 순천시는 ‘람사르협약 (The Ramsar Conservation)’의 말타 로하스 유레고(Martha Rojas Urrego) 사무총장이 오는 8일 순천시와 동아시아람사르지역센터를 방문한다고 2일 밝혔다.

