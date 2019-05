[속보]방탄소년단, 빌보드 뮤직 어워드서 대기록 달성…3년 연속 수상

한편 방탄소년단은 '2019 빌보드 뮤직 어워드'에서 세계적인 싱어송라이터 할시와 함께 신곡 '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)' 무대를 선보일 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.