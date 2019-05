어른도 탐나네…롯데百 '태권브이 vs 건담' 팝업스토어 진행

롯데백화점은 어린이날 시즌에 맞춰 3040 세대에게 큰 인기를 끌었던 로봇 캐릭터의 다양한 상품을 판매하는 ‘태권브이 vs 건담’ 팝업스토어를 열어 다시 한 번 어른들의 동심에 불을 지필 예정이다.

[아시아경제 성기호 기자] 롯데백화점이 1일부터 7일까지 롯데 에비뉴엘 잠실 월드타워점 지하1층에서 피규어, 프라모델 브랜드 ‘하비 플레이스 토비즈’와 함께 대한민국 대표 로봇 ‘태권브이’와 일본 애니메이션 ‘건담’의 프라모델과 피규어를 판매하는 ‘태권브이 vs 건담’ 팝업스토어를 진행한다고 2일 밝혔다.