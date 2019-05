시우민, 오는 9일 솔로곡 'YOU' 발매…팬들 위해 준비한 곡

이번 곡은 오는 7일 입대하는 시우민이 팬들을 위한 마음을 담아 준비한 곡으로, 지난 2015년 웹드라마 ‘도전에 반하다’ OST ‘You Are The One’(유 아 더 원) 이후 처음으로 선보이는 솔로곡으로 알려졌다.

