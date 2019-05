메이카르타, 印尼의 새 경제심장으로

한편 메이카르타 개발 붐은 잇따르고 있는 해외 기업들의 투자도 영향을 미쳤다. 일본 미쓰이물산과 소프트뱅크 그룹이 출자한 토코피디아( Tokopedia)는 리포그룹과 공동으로 알리바바 서비스를 제공하고 있으며 스마트폰 업체 블랙베리는 인도네시아 현지 기업과 채팅 애플리케이션을 제공하고 있다. 인도네시아 정부는 내년까지 1000여개 IT 관련 기업을 유치해 100억달러(약 11조5930억원) 규모의 가치를 창출하겠다는 복안이다.

