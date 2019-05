中 우울한 '노동절'…화이트칼라 월급 줄고 996논쟁까지

[아시아경제 베이징=박선미 특파원] #. IT 기업이 몰려있는 중국 선전에서 일하는 웬디 류씨는 지난해 연봉이 3% 오르는데 그쳤다. 하지만 회사 근처에서 해결하는 점심 평균 가격이 50~60위안으로 1년 전에 비해 20% 오른 상황이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.