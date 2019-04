[클릭 e종목]"삼성전기, 2Q 기판 적자 줄여 증익…목표가↑"

김 연구원은 "결국 2분기에 패널레벨패키징(PLP) 사업 매각에 따른 기판 솔루션의 적자 축소로 이익이 늘 것"이라며 "3분기엔 IT 수요 회복으로 MLCC 이익이 증가할 것"이라고 예상했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.