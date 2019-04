연세암병원 "2022년 중입자 치료로 난치암 치료 선도"

이를 위해 연세암병원은 암종별 맞춤형 환자 치료 서비스가 더욱 강화된 ‘암센터별 책임제’를 도입한다. 우수한 의료진을 각 센터에 맞게 발굴해 진료의 수월성을 높이고, 환자들이 더 좋은 환경에서 치료받을 수 있게 할 예정이다. 또 환자가 잘 치료받을 수 있도록 공간을 재배치하고 시설을 확충한다. 특히 대기 일수가 증가한 컴퓨터단층촬영(CT), 자기공명영상(MRI)은 올해 추가 도입할 예정이다. 연세암병원에 예약을 한 환자들이 최대한 이른 시일 내 첫 진료를 볼 수 있게, 첫 진료 후 ‘원데이 올체크(One-day, All Check)’ 시스템을 구축할 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.