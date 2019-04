포스코, 내달 22일 ‘광양시민을 위한 기업시민 문화콘서트’ 개최

포스코는 With POSCO 기업시민 문화콘서트를 매분기 1회 무료로 실시하기로 했으며 지역민들의 참여 확대를 위해 접근성이 높은 지역 공연장을 활용해 개최한다.

김정운 소장은 특유의 유쾌한 언변으로 ‘마음을 움직이는 힘, 내 삶이 행복해지는 노하우’를 전수하고 뮤지컬 배우 최정원은 뮤지컬 시카고의 대표곡 ‘All that Jazz’ 등 뮤지컬 곡들을 선보인다.

5월 With POSCO 기업시민 문화콘서트 포스터