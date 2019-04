TS트릴리온, TS샴푸 홍콩 유통회사 파트너십 맺어, 탈모샴푸시장 진출

TS트릴리온 관계자는 “LEAD AUSSIE LIMITED와 파트너십을 통해 홍콩 건강&미인 전문 체인점 매닝스(Mannings)와 기타 On & Off 마켓들 과도 입점을 협의 중이다. 또한 홍콩 내 각종 메체를 통한 다양한 마케팅 활동을 LEAD AUSSIE LIMITED가 자체 진행하기로 하여 기대하는 바가 크다.”고 전했다.

