5년 만에 모습 드러낸 IS 지도자…"스리랑카 테러는 복수"

또 알바그다디는 서방을 향한 IS의 활동은 "오랜 전쟁"의 일부라며 죽음을 당한 IS 대원에 대한 '복수'를 계속할 것이라고 주장했다. 그는 기독교를 상대로 한 '복수 공격'도 이어질 것이라고 경고했다. 알바그다디는 '십자군 프랑스와 동맹을 상대로' 공격을 배가하라고 서아프리카 무장대원들에게 촉구했다. 프랑스를 따로 공격 목표로 제시한 이유는 설명하지 않았다.

