삼성전자 실적, 예상대로 반토막

그러나 스마트폰과 네트워크를 담당하는 IT 모바일(IM)부문은 갤럭시S10 출시 효과에 힘입어 전분기 영업이익(1조5100억원)을 웃돌았다. IM부문 영업익은 2조2700억원대를 기록해 전분기 대비로는 50.3% 늘었지만, 전년동기대비로는 39.7% 감소했다.

