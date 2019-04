KOTRA, '2020 두바이엑스포' 한국관 조성작업 착수…1차 총괄자문위 개최

두바이엑스포는 5년마다 개최되는 중동아프리카 지역 최초의 세계 엑스포다. 아랍에미리트(UAE) 두바이 남부에 위치한 제벨알리 인근 엑스포 부지에서 2020년 10월20일부터 2021년 4월10일까지 6개월간 열릴 예정이다. '마음의 연결, 새로운 미래의 창조(Connecting Minds, Creating the Future)'라는 주제 하에 200개 국가 및 국제기구가 참가한다. 관람객은 2500만명에 달할 것으로 예상된다.

