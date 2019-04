'3년만의 완전체' 뉴이스트 "팬들에게 더욱 좋은 모습을 보여주려 고민"

한편, 이날 뉴이스트의 6번째 미니앨범 'Happily Ever After'(해필리 에버 애프터)는 오후 6시 멜론, 지니, 벅스 등 주요 온라인 음원 사이트를 통해 발매됐다.

그룹 뉴이스트가 29일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 여섯번째 미니 앨범 '해필리 에버 애프터(Happily Ever After)' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다/사진=연합뉴스