이재현 회장 장남 '3세 이선호' 승계 시동…CJ 지주사 주주명부에 오른다(종합)

CJ 관계자는 "기업분리 후 IT 부문은 급변하는 산업환경에 대응하기 위한 미래지향 디지털 신사업 추진체로 육성하고, 올리브영은 확고한 H&B 1등 지위 기반 글로벌 확장과 온라인 강화에 나설 계획"이라며 "양 사업부문이 전문화된 사업영역에서 역량을 집중함으로써 성장이 가속화될 것으로 기대한다"고 말했다.

CJ그룹은 29일 이사회를 열고 CJ올리브네트웍스의 IT부문을 분할해 CJ 주식회사의 100% 자회사로 편입시키기로 했다. 분할비율은 IT부문 45%, 올리브영부문 55% 수준이다. 주식교환 비율은 1대 0.5444487이며 주주가치를 고려해 신주가 아닌 자사주를 배분한다. 기존 CJ올리브네트웍스의 자회사인 CJ파워캐스트는 IT 부문의 100% 자회사로 편입된다. IT 부문과 CJ파워캐스트의 2018년 연결 매출액은 7070억원, 영업이익은 470억원이다.

[아시아경제 이선애 기자] CJ그룹의 3세 승계가 첫 시동을 걸었다. CJ그룹은 핵심 자회사인 CJ올리브네트웍스를 올리브영 부문과 IT 부문(가칭 씨제이 더 넥스트)으로 분할하면서 IT 부문은 지주사인 CJ에 합병하는 지배구조 개편을 단행했다. 이재현 회장의 아들 이선호(29) CJ제일제당 부장은 지주사 지분을 확보하고 딸 이경후(34) CJ ENM 상무는 지분이 확대되는 결과를 낳기에 승계작업이 본격적으로 시작됐다는 분석이 나온다.

