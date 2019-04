S&P "두산밥캣, 등급 'BB-' 유지"

S&P는 두산밥캣의 상각전 영업이익(EBITDA) 대비 차입금(debt to EBITDA) 비율은 앞으로 1~2년간 1.5배~2배 수준을 유지할 것으로 추정했다. 지난해의 1.6배와 비슷하지만 지난 2015~2017년 2.5배~3.5배보다 크게 개선된 수치다.

