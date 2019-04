어린이들을 위한 '핵꿀잼' 애니메이션 선물! 애니원 '어린이날' 특집 방송

- 5월 5일 일요일 오전 9시부터 <극장판 도라에몽>, <신 도라에몽 스페셜 Best>

- 5월 3일 금요일 오후 4시 <겜브링TV 시즌3 Best>

- 4월 30일 화요일 오후 5시 30분 <액션캠 ? 조이드 와일드 New 에피소드 편>

이번 어린이날에는 극장판 도라에몽, 극장판 짱구는 못말려, 신비아파트, 엘리가 간다, 이름만 들어도 꿀잼 예약 애니메이션들과 액션캠-조이드 와일드 New 에피소드 편, 가면라이더 빌드 액션 스페셜, 시크릿 쥬쥬-별의 여신 스페셜 등 다양한 특집 프로그램을 방영할 예정이다.