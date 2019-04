"행복한 기억" 박정민, 제7회 무주산골영화제 얼굴 된 이유[종합]

제7회 무주산골영화제는 차세대 배우 1인을 선정해 집중 조명하는 배우 특집 프로그램 ‘넥스트 액터 NEXT ACTOR’를 신설하여 선보인다. 이는 올해 가장 큰 변화로, 홍보대사를 폐지하고 배우들을 집중해서 소개한다.

