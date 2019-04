LG CNS·LG전자·보성산업, 부산에 스마트타운 꾸린다

LG CNS는 스마트시티 플랫폼 '시티허브'를 기반으로 스마트 홈·빌딩 에너지·안전보안·주차관제 시스템 등 IT 인프라를 구축하고 스마트타운 서비스 기획과 통합 운영관리를 맡는다. LG전자는 스마트타운에 필요한 스마트 가전, 공조, 사물인터넷(IoT), 에너지 기술 등 솔루션을 제공한다. 보성산업은 스마트 서비스를 구현할 수 있는 제반 환경을 조성하고 스마트타운 기획 및 시공을 진행할 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.