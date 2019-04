[클릭 e종목]“한샘, 플랫폼 기업으로 진화 기대”

채 연구원은 “최근 집닥과 인스테리어 등 플랫폼 기업들이 등장하고 있다”며 “단순 O2O(Online to Offline)가 아니라 애프터서비스(A/S)와 품질관리, 표준화된 시공과 다양한 스타일패키지를 통한 한샘의 O2O가 런칭될 것을 기대한다면 시장장악을 위한 리하우스 대리점 확대에 거는 기대가 크다”고 평가했다. 인테리어 부문에서는 대리점보다 직매장과 수도권 중심으로 성장 드라이브를 걸 것이란 전망이다.

