"여러분 덕분에 정말 즐거운 활동" BTS 지민, 팬들에 감사 인사

한편 지난 4월12일 발매한 방탄소년단의 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’는 국내외 앨범, 음원 차트 1위를 휩쓴 것을 시작으로 세계 86개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위, 65개 국가 및 지역 톱 송 차트 1위에 올랐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.