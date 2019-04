유튜브 채널 공들이는 건설업계…분양소식부터 웹드라마까지

최근에는 한발 더 나아가 ‘자이TV’라는 이름으로 채널을 브랜드화했다. 강영훈(필명 ‘붇옹산’) 부동산 스터디카페 대표, 심교언 건국대 부동산학과 교수, 정명기 GS건설 주택분양관리팀장, 유지은 GS홈쇼핑 아나운서 등이 출연한 부동산 정보 토크쇼 ‘부동산 What?! 수다’에서는 올해 부동산 전망, 추천 분양지역 등을 다뤘다. 또 직원들이 직접 출연해 땅값이 비싼 지역 등을 랭킹으로 꼽아보는 ‘쇼킹한 랭킹쇼’ 등도 새로이 만들었다.

GS건설이 제작한 부동산 토크쇼 ‘부동산 What?! 수다’ (이미지출처=자이TV)