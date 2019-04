황창규 회장 "화재 예방부서 신설.. 싱글 KT" 강조

또한 황 회장은 '싱글(Single) KT KT 030200 | 코스피 현재가 27,450 전일대비 50 등락률 -0.18% 거래량 501,474 전일가 27,500 2019.04.26 15:30장중(20분지연) close '를 주창했다. 싱글 KT KT 030200 | 코스피 현재가 27,450 전일대비 50 등락률 -0.18% 거래량 501,474 전일가 27,500 2019.04.26 15:30장중(20분지연) close 는 부서나 그룹사 사이의 벽을 없애고 소통, 협력하는 것을 가리킨다. 황 회장은 최고의 5G 서비스를 위해 그룹사가 보유한 차별화된 역량을 결집해 달라고 부탁했다. 특히 5G 인프라 구축, 5G 서비스 판매, 고객 상담 등 역할을 맡고 있는 KT KT 030200 | 코스피 현재가 27,450 전일대비 50 등락률 -0.18% 거래량 501,474 전일가 27,500 2019.04.26 15:30장중(20분지연) close MOS 북부?남부, KT KT 030200 | 코스피 현재가 27,450 전일대비 50 등락률 -0.18% 거래량 501,474 전일가 27,500 2019.04.26 15:30장중(20분지연) close M&S, KT KT 030200 | 코스피 현재가 27,450 전일대비 50 등락률 -0.18% 거래량 501,474 전일가 27,500 2019.04.26 15:30장중(20분지연) close IS, KT KT 030200 | 코스피 현재가 27,450 전일대비 50 등락률 -0.18% 거래량 501,474 전일가 27,500 2019.04.26 15:30장중(20분지연) close CS 등 그룹사에 기대를 표했다.

