산은, 글로벌 액셀러레이터 초청해 스타트업 육성 노하우 공유

[아시아경제 나주석 기자] 산업은행은 미국 실리콘밸리의 대표 액셀러레이터인 플러그 앤 플레이(Plug and Play)를 초청해 벤처스타트업 보육 노하우를 공유했다고 28일 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.