힘겹게 오른 코스피 하락…5월 '속도'보다는 '방향'에 관심

경기 바닥국면에서 주가가 먼저 상승하면서 나타나는 고 PER 현상은 향후 경기회복 및 실적 개선과 함께 완화될 전망이다. 문제는 실적이 개선되기 전까지는 밸류에이션 부담이 느리게 완화될 수밖에 없다는 점이다.

오 연구원 분석에 따르면 코스피의 12개월 예상 주가수익비율(PER)은 지난해 말 8.7배에서 11.4배로 매우 가파르게 상승했다. 실적 부진에도 불구하고 미국 IT 주식의 급등에 따라 한국 IT주식이 동반 상승한 것 외에 경기회복에 대한 주가의 선행성도 한국 주식시장의 밸류에이션 급등에 작용했다는 평이다.