[종합]노무현 탄핵 정국 등 역대 ‘폭력 국회’ 뭐 있었나

◆ 한국당 "패스트트랙 끝까지 막겠다" vs 민주당 "법적 책임 묻겠다"

이 과정에서 B 의원과 한나라당 C 의원사이에 주먹다짐이 오가기도 했다. 또 의장석을 차지하고 있던 D 의원은 의사봉을 의석을 향해 던지며 의장석을 잡고 늘어졌다.