위메프 'O2O' 키운다…음식 배달에 청소·세탁까지

위메프가 27일부터 O2O(Online to Offline) 서비스 '위메프오'에 음식 주문중개 서비스와 세탁, 청소, 마트상품 배달 등 신규 O2O 서비스를 시작한다. 위메프오에서 기존에 제공하던 픽업·할인티켓 서비스 외에 다양한 O2O 서비스 기능이 추가되는 것이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.