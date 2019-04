우리은행, 자금세탁방지 인력 대폭 확충…전담 조직도 격상

특히 금융당국의 자문을 통해 국내 은행 중 처음으로 선진 금융회사의 내부통제 3중 확인체계를 도입한다. 은행의 모든 사업그룹 내에 고객알기(Know Your Customer) 전담 업무팀을 신설해 영업점 거래를 1차로 확인하고, 확대된 자금세탁방지센터의 조직과 전문인력을 통해 2차로 확인한다. 이어 검사실의 독립적인 검사인력을 증원해 3차로 확인하는 시스템까지 구축한다.

