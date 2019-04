[특징주]국일제지, '꿈의 신소재' 그래핀 미국 특허…폴더블 난제극복 강세

이날 국일제지는 자회사 국일그래핀이 발명한 신소재 그래핀 제조기술의 미국특허 등록을 완료했다고 밝혔다. 특허 명칭은 ‘그래핀 층을 형성하기 위한 무전사 방법(TRANSFER-FREE METHOD FOR FORMING GRAPHENE LAYER)’으로 등록번호는 ‘US10246795’이다.

