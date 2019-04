[클릭 e종목]"LG생활건강, 1분기 양호한 실적...목표가↑"

회사는 실적 발표와 함께 북미 사업 강화를 위한 New Avon 인수를 발표했다. 지분 100% 인수로 인수가액은 약 1450억원이다. New Avon은 2016년 Avon에서 분리돼 북미 지역 화장품·퍼스널케어 직접판매 사업을 영위하고 있다. 오린아 이베스트투자증권 연구원은 "미국 사업 강화를 위한 인프라를 확보하고, 아시아 지역에 이어 시장을 확장한다는 측면에서 긍정적"이라고 분석했다.

