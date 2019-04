박준희 관악구청장, 민선 7기 공약실천계획 '최우수 등급'

한국매니페스토실천본부는 전문가와 시민 활동가를 중심으로 평가단을 구성, 지난 2월부터 전국 226개 기초단체장을 대상으로 ▲종합구성 ▲개별구성 ▲민주성·투명성 ▲웹 소통 ▲공약일치도 등 5개 분야에 대해 평가하고 그 결과를 5개 등급(SA, A, B, C, D)으로 분류하였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.