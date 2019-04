중랑구, 스라밸 위한 ‘청소년 커뮤니티 공간’ 조성

공간 조성은 기본적으로 청소년들의 요구를 최대한 반영, 스라밸(study and life balance)’을 테마로 휴식·놀이·취미·상담 등 공간으로 구성할 방침이다. 직장인들이 워라밸(work and life balance)이 필요하듯 청소년들에게도 공부와 삶의 균형이 필요하다는 차원에서다.

