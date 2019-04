여름철 고질병 에어컨 말썽 피해…피해 구제신청 4년째 증가

아울러 소비자원은 제조업체에 대해서는 에어컨 사전점검서비스 강화와 충분한 A/S 인력 확보를 요청했다. 전자상거래 등 유통 업체들에게는 설치 관련 피해예방을 위한 설치업자 실명제 및 설치비에 대한 정보제공 등을 권고했다.

피해유형별로 보면 사업자의 설치상 과실, 설치비 과다 청구, 설치 지연·불이행, 애프터서비스(A/S) 불만 등 설치 및 A/S 관련이 612건(66.8%)으로 가장 많았다. 품질 관련이 169건(18.4%), 계약 관련이 88건(9.6%) 등의 순이었다.

설치 및 A/S 서비스 관련 612건…전체 66.8% 최다