[아시아경제 오주연 기자] 에스트래픽 에스트래픽 234300 | 코스닥 현재가 9,190 전일대비 60 등락률 -0.65% 거래량 53,718 전일가 9,250 2019.04.25 15:30장마감 close 은 국토교통부와 62억원 규모의 콜롬비아 메데진시 ITS 구축사업 공급계약을 체결했다고 25일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 15.34%에 해당하는 규모다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.