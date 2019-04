김수영 양천구청장, 매니페스토 공약실천계획서 평가 ‘최우수’

구는 공약실천계획서에서 ‘소통·공감·참여’라는 캐치프레이즈를 바탕으로 미래 30년을 내다보는 YES 양천의 6가지 비전인 ▲일하는 즐거움이 함께하는 활력도시(Young) ▲푸르고 깨끗한 생태도시(Eco) ▲새로운 수준의 미래도시(Smart) ▲가족이 행복한 포용도시(You) ▲가장 앞서가는 교육도시(Edu) ▲지속가능한 안전도시(Safety)와 총 61개의 공약을 담았다.

각 분야의 점수를 합산한 종합평가 결과에 따라 총 5단계(SA, A, B, C, D)등급으로 분류했다.