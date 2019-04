ICT 접목 '동대문 패션허브' 조성…24시간 안에 개인 맞춤의류 공급

서울시는 25일 오후 롯데피트인 동대문점 2층에서 '위드인 24, 쇼 유어 스타일'(Within 24, Show your style) 개장식을 연다. 이 매장은 고객이 키오스크에서 디자인 패턴과 색깔, 길이 등을 선택하면 3D 의상 제작 소프트웨어로 24시간 안에 옷을 만들어준다.

