제시는 최근 자신의 SNS에 "Kissed by the sun"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 제시는 그물 모양의 비키니 수영복을 입고 군살 없는 몸매를 뽐내 감탄을 자아냈다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.