1분기 뚜껑 열어보니…코스피 실적 부진 속 장중 1% 하락, 2201.03 마감

이어 "문제는 1분기 대형 패널 판가 흐름 안정에도 불구하고 중소형 패널 출하 감소가 컸고, 수익성이 상대적으로 높은 IT 제품의 매출이 기대치를 하회했다는 점"이라면서 "이는 IT 수요 둔화 우려를 높이며 전기전자 업종지수 하락으로 이어졌다"고 말했다.

이경민 대신증권 연구원은 "금일 LG디스플레이 실적 부진은 IT 업황에 대한 불안감을 높이며 지수 급락을 야기했다"고 설명했다. LG디스플레이는 올 1분기 연결 잠정 영업손실이 1320억원을 기록했다. 계절적 비수기와 LCD 패널 가격 하락 등의 영향으로 3분기 만에 또다시 적자전환한 것이다. 이 연구원은 "이는 에프앤가이드 기준 영업이익 컨센서스(3개월) 914억원 적자를 크게 상회한 것"이라고 분석했다.