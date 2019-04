"산은·신보 손잡고 벤처·창업기업 지원 나선다"

협약 주요 내용은 ▲유망 벤처·창업기업에 대한 공동 소싱 및 공동·연계 투자 실행 ▲IP PLUS 보증대출 상품 출시 등을 통한 IP기반 자금공급 활성화 ▲양 기관 영업점간 혁신 성장 네트워크 구축을 통한 투융자 확대 등이다. 이외에도 두 기관은 상호협력체계를 통해 각종 자문 및 인력교류 등도 지속할 계획이다.

산은과 신보는 이날 산은 본점에서 맺은 협약을 통해 유망 벤처·창업기업에 대한 공동 소싱 및 공동·연계투자를 실행하여 벤처·창업 기업의 단계적 성장을 효과적으로 지원하고, IP(지적 활동으로 인해 발생하는 모든 재산권)보증대출 상품(가칭 IP PLUS 보증대출) 출시 등을 통해 국내 IP금융 선도 및 IP금융 활성화에도 앞장서기로 했다.