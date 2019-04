SC제일銀, 여성 벤처 CEO 연수

WVSP 아카데미는 한국여성벤처협회 소속 여성 CEO 약 30명을 대상으로 분야별 전문 교육과 함께 회원 및 전문가 사이의 비즈니스 네트워킹을 지원하려는 목적으로 올해 처음 마련됐다. 한국여성벤처협회와 SC제일은행의 ‘다양성과 포용성 위원회(Diversity and Inclusion?D&I)’가 공동 주관한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.