스리랑카 테러 사망자 359명으로 증가…IS, 뒤늦게 배후 자처

테러 관련 수사가 이뤄지고 있는 가운데 스리랑카 정보 당국이 사전에 미국, 인도에게서 테러 정보를 받았다는 소식이 전해지면서 이에 대한 수사도 함께 이뤄지고 있다. CNN방송은 인도의 소식통을 인용해 인도 정보 당국이 2주 전 스리랑카 정보 당국에 이번 테러의 IS 관련자를 신문해 얻은 내용을 제공했다고 전했다. 인도 정보 당국은 용의자를 심문하는 과정에서 IS 사진에 등장한 하심의 정보를 얻은 것으로 알려졌다. 테러 관련 정보는 사건 발생 이틀 전과 2시간 전까지도 스리랑카 정보 당국에 전해진 것으로 알려졌다.

