[기고] 디지털 헬스케어 해외진출의 의미

이를 통해 전통적인 의료서비스 제공자와 환자의 관계가 보다 수평적으로 이동해 기존의 비대칭성을 해소하는 데 도움이 된다는 것 또한 여러 학술 연구들을 통해 증명됐다. 비록 일부 기술과 서비스가 이해관계에 묶여 R&D 후 실제로 현장에 정착되지 못하고 있는 상황은 우리가 앞으로 해결해가야 할 부분이나 우리나라는 전반적인 IT의 발달과 더불어 정부 및 민간, 그리고 개별 병원 차원에서도 비교적 일찍 디지털 헬스케어 분야의 연구를 통해 경험을 축적하고 있다. 또 의료기관의 정보화 정도, 의료 IT 분야의 수출 실적 등 여러 부분에서 가시적 성과를 내고 있음은 다행스러운 일이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.