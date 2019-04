[아시아경제 문채석 기자] DMS DMS 068790 | 코스닥 현재가 5,600 전일대비 40 등락률 +0.72% 거래량 30,534 전일가 5,560 2019.04.24 09:43장중(20분지연) close 는 중국 기업 Ever Display Optronics[Shanghai] Limited와 107억원 규모 디스플레이패널 제조용 공정장비 공급계약을 맺었다고 24일 공시했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.